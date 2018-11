O presidente do Benfica reiterou esta quinta-feira, em conferência de imprensa, a confiança que tem no atual treinador do clube da Luz.

"Rui Vitória continuará a ser o nosso treinador. Está comprometido com o projeto do Benfica, lançou diversos jovens, como o Ederson, Semedo, Lindelof, Renato Sanches, Gonçalo Guedes, o Gedson e o João Félix", disse Luís Filipe Vieira. O presidente encarnado acredita que ainda é possível conquistar todos os títulos em Portugal. "Nos últimos dez anos, o Benfica teve dois treinadores que conquistaram 16 títulos", sublinhou.

Luís Filipe Vieira sublinhou que Rui Vitória será o treinador do Benfica até ao final da época

O líder encarnado esclareceu que reuniu com o treinador, numa reunião no Seixal, onde questionou o técnico se ele ainda estava comprometido com o Benfica. Vitória respondeu que sim e explicou ao presidente que nunca seria um problema para o Benfica. Vieira afirmou que o treinador disse que "se um dia tiver de sair do Benfica, abdicará de qualquer indemnização.

Luís Filipe Vieira defendeu ainda que Vitória "é o homem certo para o lugar certo".

O presidente do Benfica assume a responsabilidade face à continuidade do atual treinador

Mais tarde, em resposta aos jornalistas, o presidente do Benfica, há 17 anos a conduzir os destinos do clube da Luz, frisou que "quando o Benfica precisar de treinador terá de ser preparado com antecedência e tem de estar identificado com o projeto do clube". Sobre Jorge Jesus, apontado como possível sucessor de Rui Vitória, Vieira esclareceu que o técnico que está na Arábia Saudita "nunca foi contactado para ser o treinador".

Vieira frisou que Jorge Jesus nunca foi contacto para ser treinador do Benfica

Vieira e a relação com Vitória

"Rui Vitória é o treinador ideal para o projeto do Benfica". A frase pertence a Luís Filipe Vieira e foi proferida na última grande entrevista do presidente encarnado, no final de outubro, na TVI. O presidente encarnado foi obrigado a justificar a continuidade do treinador, depois de ter sido revelada uma conversa entre Vieira e o empresário César Boaventura, em que ambos negociavam uma possível transferência do técnico, que está a cumprir a quarta época na Luz.

Mas se, há um mês atrás, o técnico das águias já começava a ser contestado pelo tribunal da Luz, agora parece evidente: Rui Vitória está preso por um fio. As más exibições da equipa e a última derrota, a goleada por 5-1 em Munique e o afastamento da Liga dos Campeões, colocaram a pressão do lado do líder do Benfica, que reuniu com o treinador esta quinta-feira de manhã no Seixal. Em cima da mesa estava um possível despedimento mas Vieira manteve o treinador, sendo que a decisão será justificada pelo líder das águias numa conferência de imprensa marcada para o final da tarde.

Nesta altura, o Benfica, já arredado da Liga dos Campeões e despromovido à Liga Europa, ocupa a quarta posição no campeonato. Em 22 jogos oficiais, a equipa soma 12 vitórias, cinco empates e cinco derrotas, números que não convencem os adeptos. Já na época passada, Rui Vitória tinha sido muito contestado por ter conduzido o Benfica à pior campanha de sempre na Liga dos Campeões. Em 2017, os encarnados terminaram a fase de grupos só com derrotas.

Mas a caminhada do técnico ribatejano na Luz até começou bem. Quando chegou ao Benfica, tinha a missão de fazer esquecer Jorge Jesus. Logo na primeira temporada, Rui Vitória sagrou-se campeão nacional. O mesmo se sucedeu na segunda temporada, ficando na história do clube encarnado como o treinador que conquistou o tetracampeonato. No final dessa época, os responsáveis do Benfica sonharam com o tão ambicionado penta, mas o objetivo não foi alcançado.

A terceira temporada de Rui Vitória foi, de alguma forma perturbada por uma má abordagem ao mercado e exibições pouco convicentes ao longo da época. A contestação só não foi pior, porque na última jornada, os encarnados beneficiaram da instabilidade em Alvalade e conseguiram o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

A aventura encarnada de Rui Vitória na Luz está agora na sua pior fase. Para já, Vieira mantém a confiança no técnico mas será que o líder das águias vai conseguir aguentar a pressão dos sócios e adeptos?

