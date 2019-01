Quem é Emiliano Sala, o futebolista que jogou em Portugal e viajava no avião desaparecido?

Emiliano Sala, o jogador argentino que seguia a bordo de um avião particular que desapareceu dos radares na noite de segunda-feira, começou a carreira no futebol de forma humilde e na Europa jogou pela primeira vez em Portugal, mais concretamente no FC Crato, em 2009-2010, a competir nos campeonatos distritais.

A TSF falou, esta terça-feira, com Fernando Trapola, diretor do Crato, que conta como Emiliano Sala chegou a esta região alentejana, recomendado por um amigo que jogava no clube naquela época.

"Na altura, ele chegou de uma viagem longa e treinou logo nessa noite. Fez um treino extraordinário. Normalmente os centrais é que batem nos avançados e com ele era ao contrário: ele batia nos nossos centrais", referiu.

Depois de uma curtíssima passagem pelo Crato, Sala passou por Bordéus, Chamois Niortais, Orléans e Caen, antes de chegar ao Nantes. Fernando Trapola, diretor do FC Crato, não tem dúvidas em dizer que rapidamente o clube percebeu que Emiliano Sala era um bom jogador.

Cardiff pagou 17 milhões

"Vi logo que ele era um jogador acima da média. Portanto, em distritais sobressaía muito, devido também à qualidade que ele tinha. Depois, nessa altura também alguém em França percebeu e levou-o para lá, noutras condições melhores ainda", acrescentou Fernando Trapola.

O avançado, de 28 anos, foi oficializado este mês como jogador do Cardiff, numa transferência a rondar os 17 milhões de euros, e tinha regressado a Nantes para se despedir dos companheiros do clube em que esteve nas últimas três épocas e meia.

Sérgio Conceição orientou o jogador argentino quando Sala jogou no Nantes. Numa mensagem na rede social Twitter, o atual treinador do FC Porto escreveu: "Era um grande jogador, um grande homem. Alguém que dá tudo, no campo como na vida. Incrível dedicação e determinação. Se os milagres existem, eu peço que haja um agora. O meu pensamento está contigo."

Os adeptos do Cardiff prestam homenagem ao jogador à porta do estádio com flores e notas nas quais manifestam que "os seus pensamentos e as suas preces" estão com Emiliano Sala.

