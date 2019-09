Por TSF 23 Setembro, 2019 • 19:33 Partilhar este artigo Facebook

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Virgil Van Dijk. São estes os nomes dos três candidatos ao prémio The Best, atribuído pela FIFA. Depois da vitória de Modric em 2019, quem vai ser o novo rei do futebol?