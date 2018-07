Sporting confirma William no Bétis. Negócio pode ultrapassar os 20 milhões de euros

O Sporting Clube de Portugal confirmou a venda de William de Carvalho ao Bétis de Sevilha à CMVM.

O internacional português rende 16 milhões de euros ao clube de Alvalade e mais quatro milhões por objetivos, podendo o negócio vir a render mais de 20 milhões de euros.

Os leões garantem ainda 25% de o valor de uma futura transferência do jogador, "20% dos quais poderão ser adquiridos pelo Real Bétis Balompié por 10 milhões de euros, sendo que o Real Bétis Balompié se obriga a adquirir 10%, por € 5.000.000,00 (cinco milhões de euros), em caso de qualificação do Clube para a UEFA Champions League". Tendo em conta estes fatores, o Sporting poderá receber até 35 milhões de euros do Bétis.

Recorde-se que o Bétis confirmou a contratação do internacional português no final da tarde deste sábado, através das redes sociais.