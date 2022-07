Luis Suárez regressa ao Nacional de Montevideu com contrato de cinco meses

Luis Suarez © Sergio Perez/EPA

O internacional uruguaio Luis Suárez vai regressar às origens ao assinar um contrato válido por cinco meses com o Nacional de Montevideu, anunciou esta quarta-feira o próprio clube pelo qual se estreou como futebolista profissional.

O presidente do clube, José Fuentes, em declarações à rádio Sport 890, revelou que o ex-jogador de Ajax, Liverpool, FC Barcelona e Atlético de Madrid chegaria a Montevideu este fim de semana e que "estaria pronto" para jogar na terça-feira pelo Nacional na partida da Taça Sul-Americana perante os brasileiros do Atlético Goianiense.

O melhor marcador da história da seleção uruguaia, com 65 golos, iniciou a carreira no Nacional, em 2005, aos 18 anos, tendo-se transferido para o futebol neerlandês, onde permaneceu durante cinco épocas, no Groningen, no primeiro ano, e no Ajax nos restantes, ao serviço do qual se projetou internacionalmente, marcando 111 golos em 159 partidas, antes de ingressar nos ingleses do Liverpool, em 2011.

Após três anos e meio na Inglaterra, foi contratado pelo FC Barcelona por mais de 80 milhões de euros, tendo conquistado quatro campeonatos e uma Liga dos Campeões, em 2015.

O polémico avançado deverá disputar o quarto Mundial da sua carreira, no final do ano, no Qatar.

Suárez conseguiu alcançar as meias-finais do Mundial 2010, disputado na África do Sul, pelo Uruguai, cuja seleção está inserida no grupo H, juntamente com Portugal, Gana e Coreia do Sul, da maior competição futebolística do planeta que terá lugar no Qatar, a partir de 21 de novembro até 18 de dezembro.