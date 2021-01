Manafá, Fábio Vieira e Carraça. Três novos casos de Covid-19 no FC Porto

Wilson Manafá © Miguel Pereira/Global Imagens

Dos três jogadores que acusaram positivo no FC Porto, apenas Fábio Vieira apresentou sintomas ligeiros da doença, logo na segunda-feira. Segundo o jornal O Jogo, o médio sentiu dores de cabeça e febre. Quanto a Manafá e Carraça, estão assintomáticos, após o teste positivo na quarta-feira.

Todos os restantes jogadores, treinadores e elementos da estrutura profissional de futebol do FC Porto testaram negativo à Covid-19.

Depois de Loum, no mês de novembro, e de Cláudio Ramos, na semana passada, foi agora a vez de Fábio Vieira, Manafá e Carraça terem testado positivo, e, como manda o protocolo, vão ficar em isolamento, sendo que os dois laterais não vão ter autorização para voltar ao trabalho antes do clássico com o Benfica, no dia 15 de janeiro. Já Fábio Vieira, que acusou ao coronavírus no início da semana, vai ter alta mais cedo, se recuperar com com um teste negativo, na véspera do clássico.

