"Partir os dentes e o nariz." Árbitro de hóquei suspenso após incentivo à violência sobre juiz do Braga-Benfica

O árbitro de hóquei em patins Nuno Catanho foi suspenso, esta sexta-feira, pelas declarações que publicou nas redes sociais sobre o jogo de futebol de quinta-feira entre o Sporting de Braga e o Benfica. Apesar de o comunicado da Federação de Patinagem de Portugal não referir o nome do árbitro, a publicação do árbitro madeirense está em destaque.

"Pago mil euros em dinheiro ao indivíduo que me mostrar um vídeo a partir os dentes e nariz do árbitro do Braga-Benfica desta noite", pode ler-se na publicação de Nuno Catanho.

Agora, a Federação de Patinagem de Portugal abriu um inquérito junto do Conselho de Disciplina.

"A FPP repudia as declarações e a forma de estar no desporto do referido árbitro. Esta Federação defende os valores da ética e fair play na prática desportiva e tudo fará para assegurar a promoção dos mesmos nas suas competições e junto dos seus agentes desportivos", escreveu a Federação de Patinagem de Portugal no comunicado.

O Sporting de Braga qualificou-se na quinta-feira, pela 19.ª vez, para as meias-finais da Taça de Portugal, ao vencer o Benfica por 5-4 no desempate por grandes penalidades, após o empate 1-1 no final do prolongamento.

Nas meias-finais, que serão disputadas a duas mãos, o Sporting de Braga vai defrontar o Nacional, da II Liga, que eliminou o Casa Pia, ao vencer por 5-2 no prolongamento.

A outra meia-final vai colocar frente a frente o FC Porto, detentor do troféu, e o Famalicão, que na quarta-feira bateram Académico de Viseu e BSAD, respetivamente.