Presidente do Getafe confirma interesse do Benfica em Enes Ünal

Enes Ünal é avançado e tem 26 anos © Domenech Castello/EPA

Por Teófilo Fernando e Tiago Santos 16 Maio, 2023 • 17:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente do Getafe confirmou esta terça-feira à TSF que o Benfica está interessado na contratação do ponta de lança turco Enes Ünal para a próxima época.

A notícia foi avançada pela CNN Portugal e, em declarações à TSF, o líder do clube espanhol, Angel Torres, confirma que as águias são um dos clubes que tem observado o avançado ao longo da temporada, mas garante que ainda não houve conversas.

Apesar de assinalar que o Benfica é "uma grande equipa", Angel Torres assinala que cabe ao turco - que já foi observado em Madrid pelos encarnados - "decidir para que liga quer ir".

Angel Torres confirma interesse, mas nega contactos. 00:00 00:00

"Connosco não existiu contacto, com outras equipas, sim, italianas e da Premier League, que já vieram perguntar por ele", explica.

Enes Ünal é destacado pelo líder do Getafe como "um bom profissional e um jogador que tem marcado muitos golos" na La Liga: foram 16 na temporada passada, a que se juntam já 15 na atual.

"Não é fácil encontrar um jogador como ele, com essa capacidade para finalizar", reconhece Torres, que quer agora esperar pelo fim da temporada para "ver o que acontece".

Angel Torres assume que não é fácil encontrar jogadores como Ünal. 00:00 00:00

Fonte próxima do jogador adianta à TSF que, para já, o negócio não se afigura fácil, já que o Getafe pede 20 milhões de euros pelo avançado de 26 anos, mas o valor ainda pode mudar, dado que o clube não garantiu ainda a manutenção no principal escalão do futebol espanhol.

Natural de Bursa, o avançado junta cinco assistências aos 15 golos que já leva nesta temporada.

Além do Getafe, soma também 32 jogos e três golos ao serviço da seleção da Turquia.