Ukra e os treinos em casa: os vizinhos, as notícias em dia e a tempestade

A equipa técnica do Santa Clara utiliza uma aplicação para que o treino seja feito em conjunto

As rotinas para os jogadores profissionais mudaram radicalmente por estes dias. O jogador do Santa Clara, Ukra revela que sente falta do contacto com os companheiros de equipa, e não fosse o facto de viver no mesmo prédio de outros atletas, as conversas em grupo teriam de se restringir às videoconferências.

"Vivo num apartamento, num prédio onde vivem mais cinco jogadores e por isso ainda nos encontramos. Com outros jogadores já não estou há muito tempo. Só falamos por videochamada", explica Ukra. É uma forma de lidar com a ansiedade, com o período de treinos em casa, em isolamento, com as famílias.

Para combater a ausência da convivência em grupo, a equipa técnica do Santa Clara utiliza uma aplicação para que o treino seja feito em conjunto. "Temos treinado através de um aplicação em que estamos todos juntos. o preparador físico faz o treino do lado de lá, e nós comprometimentos a fazer o que ele manda". Uma rotina que se repete diariamente, e que não se fica pelos treinos. "Vamos falando por lá, pondo as notícias em dia", explica Ukra.

O regresso que todos querem mas ninguém pode prever

"Antes de começar o campeonato temos de fazer uma pequena pré-época. Mesmo fazendo alguns exercícios, não é a mesma coisa que estar no campo. Teremos de estar no relvado algum tempo para ganhar, novamente, rotinas que já perdemos neste período", explica Ukra. Mas o extremo considera que há que dar prioridade à saúde, e só depois pensar no futebol.

"Não só o Santa Clara, mas todos os clubes gostariam de terminar [a temporada]. Há muito para definir, como o campeão, os lugares europeus ou a manutenção. Nós estamos numa posição mais confortável, mas continuamos a lutar pela manutenção. Há coisas que toda a gente quer ver definida. Mas primeiro vamos deixar a tempestade passar e depois, se for possível, terminamos o campeonato".

