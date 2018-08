Aumentos na Função Pública e pensões? "Marques Mendes sabe mais" do que sindicatos

No espaço de comentário que ocupa na SIC, Marques Mendes garantiu que o Governo está a preparar, entre outras medidas, uma descida no IVA da eletricidade (para 6% ou 13%) e do IRS e um aumento das reformas até 850 euros em 0,5%.

Maria do Rosário Gama, presidente da APRe!, associação que representa os Aposentados, Pensionistas e Reformados, lembra que os aumentos das pensões já estão previstos na lei, mas que "tudo o que vier a mais" é bem recebido pelos reformados.

"As pensões estiveram muito tempo congeladas. Só no ano passado é que as pensões acima dos 800 euros foram aumentadas. Se, eventualmente, houver um novo ajuste antes da aplicação da lei, obviamente que é uma boa notícia", afirmou Maria do Rosário Gama à TSF.

A presidente da APRe! lembra que os aumentos nas reformas já estão previstos na lei

Segundo Marques Mendes, estará também prevista uma atualização salarial na Função Pública, onde haverá novas contratações.

Ouvido pela TSF, José Abraão, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (SINTAP), disse que talvez "Marques Mendes saiba mais" do que os sindicatos, que ainda não tiveram conhecimento de tais intenções por parte do Governo.

"O Governo tem manifestado alguma preocupação em satisfazer algumas necessidades pontuais de trabalhadores, sempre de forma muito insuficiente e aquém daquilo que seria necessário", declarou.

O dirigente sindical quer, no entanto, "acreditar que o Governo consiga criar condições para que haja aumentos salariais", de forma a "corrigir injustiças".

O secretário-geral do SINTAP considera que as medidas tomadas pelo Governo até agora foram insuficientes

Questionado pela TSF, o Ministério das Finanças recusou comentar "matérias de Orçamento do Estado antes da sua apresentação".