Ex-presidente do Montepio vai impugnar multa do Banco de Portugal

António Tomás Correia vai impugnar a decisão do Banco de Portugal, que lhe aplicou uma multa de 1,25 milhões de euros por irregularidades praticadas entre 2009 e 2014, quando estava à frente do banco Montepio.

A informação é avançada à TSF por fonte conhecedora do processo, que assegura ainda que na decisão do regulador não existe qualquer inibição de exercer funções no setor financeiro.

A mesma fonte assegura que ao contrário do que foi noticiado, os empréstimos em causa são créditos entre empresas do grupo Montepio e nada têm a ver com o empresário José Guilherme, que terá conseguido no banco da mutualista créditos no valor total de 8,5 milhões de euros, tendo depois pago o mesmo valor a Ricardo Salgado.

O jornal Público avançou inicialmente que Tomás Correia seria multado em 1,5 milhões de euros , mas a TSF sabe que a multa corresponde a 1,25 milhões.

Já em novembro em entrevista à TSF o atual líder da Associação Mutualista dizia que fosse qual fosse o desfecho destes processos, não haveria qualquer motivo para sair da Associação mutualista.