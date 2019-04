Investimento em programa que apoia passes mais baratos subiu para 117,5 milhões

O investimento dedicado ao Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART), que visa sobretudo a redução do custo dos passes para transportes públicos em Lisboa e no Porto, subiu 38% desde que foi apresentado há cerca de seis meses.

Segundo o jornal Público , este fundo tem vindo a ver o seu montante subir progressivamente e chega agora aos 117,5 milhões de euros. Cresceu também o contributo dos municípios, para 2,6 milhões.

Incluído na proposta do Orçamento do Estado entregue no Parlamento em outubro, o PART previa um contributo de 83 milhões do Estado e, no mínimo, 2,1 milhões dos municípios.

O objetivo é "assegurar a justa compensação aos operadores, no caso de não haver crescimento das receitas por aumento da procura", explicou fonte da Câmara Municipal de Lisboa ao mesmo jornal.

O valor das compensações "será determinado (de forma simplificada) pela diferença entre as receitas tarifárias em 2018 e as receitas tarifárias realmente verificadas em 2019" passados nove meses, depois de contabilizadas as receitas de abril a dezembro de 2019.

A partir desta segunda-feira, entra em vigor o novo passe Navegante Metropolitano. Custa no máximo 40 euros mensais por utente e permite viajar em todos os operadores de transportes públicos na Área Metropolitana de Lisboa ou 30 euros para viajar em apenas um dos 18 concelhos que integram a AML.

As crianças até ao mês em que completam os 13 anos podem viajar gratuitamente em toda a AM e são mantidos os atuais descontos para estudantes, reformados, pensionistas e carenciados.

António Costa, Catarina Martins e Jerónimo de Sousa estão esta manhã viajar de transportes públicos em Lisboa.

"Mais uso tem de levar a mais investimento", defende Catarina Martins.

