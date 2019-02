Mais de 500 milhões perdidos na CGD só em empréstimos para compra de ações

A conclusão está no relatório da auditoria à Caixa Geral de Depósitos (CGD) que foi esta sexta-feira entregue pelo presidente do banco público ao Parlamento: só as perdas com créditos concedidos entre 2000 e 2015 com a finalidade de comprar participações em empresas, vale 520 milhões de euros - não está longe de atingir metade dos 1260 milhões perdidos com operações mal avaliadas pelo banco.

O documento não tem nomes, mas estes 520 milhões não andam longe do valor dos empréstimos concedidos pela Caixa em 2007, em plena guerra pelo poder no Millennium BCP.

No conflito entre os apoiantes de Jardim Gonçalves e os de Teixeira Pinto houve muitas operações de compra de ações por parte de vários grupos de um e do outro lado da barricada.

Para além da aquisição de ações, as outras áreas responsáveis pela maioria das imparidades são a construção e imobiliário com 260 milhões de euros, a construção de autoestradas, com empréstimos concentrados entre 2004 e 2008 que causaram um buraco de 176 milhões, e a indústria com 230 milhões de euros.

No total, de entre os maiores empréstimos - aqueles que podem implicar má gestão - a Caixa perdeu mais de 1260 milhões de euros com operações em que o risco não foi devidamente analisado, ou foi mas o empréstimo foi dado na mesma sem outras justificações, ou em que as garantias não atingiam o valor mínimo exigido.

Leia mais:

- Relatório da auditoria à CGD já foi divulgado. Consulte aqui