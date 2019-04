Novo Banco recebe dois mil milhões do Fundo de Resolução até 2021

Em 2019, como já se previa, o valor ascende a 1.149 milhões de euros, depois de o Fundo de Resolução já ter injetado 792 milhões de euros em 2018. Agora, no Programa de Estabilidade para 2019-2023, o governo indica que o banco deverá ainda receber 600 milhões de euros em 2020 e 400 milhões de euros em 2021. Não há, para já, qualquer valor estimado para 2022 e 2023.

No total, se se verificarem os valores previstos, sobram 959 milhões de euros da garantia pública de 3.900 milhões de euros que o Estado concedeu à Lone Star quando vendeu o banco, em 2017.

Do lado da receita, o executivo espera arrecadar 166 milhões de euros por via da recuperação de garantias do BPP.

Na última década, as ajudas do estado à banca ascenderam a 19 mil milhões de euros , entre capital injetado e juros pagos e recebidos - mais do que o Governo orçamentou para os ministérios da Saúde e Educação em 2019.

