"A grande notícia dos últimos tempos é que Portugal deixou de ser tema de discussão no Eurogrupo", considera Mário Centeno, um ano depois de ter tomado posse como líder do órgão que junta os ministros das Finanças da Zona Euro.

Mário Centeno deixa ainda um recado aos sindicatos da Função Pública. "É a única maneira de também nestas negociações entendermos uma coisa: o que estava no programa do governo foi cumprido à risca, tudo o que não estava no programa do governo e que o governo debateu com a sociedade portuguesa foi de forma muito transparente avaliado e valorizado, mas nenhuma dessas matérias pode fazer com que o país saia do caminho que escolheu há quatro anos", sublinha.

"Em outubro temos outra escolha para fazer e nesse momento definiremos o resto da trajetória", conclui Mário Centeno.

