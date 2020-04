© Alejandro Pagni/AFP

A superlua "mais exuberante" do ano, segundo o Observatório Astronómico de Lisboa, será esta noite.

Isto porque, explica o observatório, a lua atinge a distância mínima da Terra poucas horas depois de ocorrer o instante da fase de lua cheia.

Será possível ver esta superlua no seu expoente máximo pelas 2h00 da manhã, a partir da janela de casa ou online, em direto, com ajuda do telescópio virtual do Observatório Astronómico Bellatrix,, em Itália, a partir das 18h30 (hora de Lisboa):

A superlua aparenta ser maior e mais brilhante do que o habitual e assume um tom avermelhado. Isto acontece divido ao facto de a luz solar ser filtrada pela atmosfera da terra, de modo a que sejam absorvidas as tonalidades azuis, prevalecendo as vermelhas. Quanto mais próxima estiver a lua da terra, maior é a refração dos raios vermelhos.

Este fenómeno ocorre quando o satélite natural da Terra está em fase de lua cheia e a uma distância da Terra inferior a 110% do perigeu da sua órbita.

Depois da primeira superlua do ano , em março, e da que se poderá ver esta noite, só haverá mais um fenómeno semelhante em 2020: dia 7 de maio.

Consulte aqui a lista de todas as superluas até 2050