ChatGPT passa exame de Medicina nos Estados Unidos

O sistema de inteligência artificial ChatGPT, desenvolvido por uma empresa sediada na Califórnia, conseguiu responder com um aproveitamento igual ou superior a 60% ao exame de licenciamento para a prática de Medicina nos Estados Unidos, revela um estudo publicado esta quinta-feira.

Os autores do exercício, publicado na revista PLOS Digital Health, explicam que o United States Medical Licensing Exam (USMLE) é um teste "notoriamente difícil e especializado" e que o facto de uma inteligência artificial (IA) ter conseguido passar no mesmo "sem qualquer reforço humano" é um "marco notável".

Para conseguir estes resultados, os investigadores da AnsibleHealth, sediada na Califórnia, submeteram o ChatGPT a um exame dividido em três partes que é normalmente apresentado a estudantes de Medicina e médicos ainda em formação nos Estados Unidos.

O exercício incide sobre temas afetos a várias temáticas médicas, desde a ciência básica à bioquímica, passando pelo raciocínio de diagnóstico e bioética, e o ChatGPT foi submetido a 350 das 376 perguntas que foram tornadas públicas do exame de junho de 2022.

Sem qualquer formação especializada prévia, o sistema de IA só não respondeu a perguntas baseadas em imagens, que foram removidas, mas viu-se confrontado com perguntas de resposta aberta ou de escolha múltipla.

As respostas foram avaliadas por dois médicos avaliadores, que não contactaram entre si, e atribuíram ao ChatGPT uma pontuação final de entre 52,4% e 75% nas três partes do exame.

A primeira foca-se em ciência básica e farmacologia e é apresentada a estudantes com menos de 400 horas de estudo, a segunda é um instrumento de avaliação de estudantes do quarto ano e incide sobre o raciocínio clínico, gestão médica e bioética, e a terceira e última serve para avaliar médicos com seis meses a um ano de formação em pós-graduação.

O ChatGPT cresceu em popularidade e versatilidade, mas também estão a ser discutidos os seus limites éticos para fins educacionais em escolas e universidades.

No início do ano, a Microsoft anunciou "investimentos de milhares de milhões de dólares em vários anos" na start-up de inteligência artificial OpenAI, fabricante do ChatGPT e de outros instrumentos que podem escrever textos legíveis e código de computação e gerar imagens.