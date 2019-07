Armstrong foi só o primeiro. Os 12 que pisaram a Lua

Por Carolina Rico 18 Julho, 2019 • 10:05 Partilhar este artigo Facebook

Há 50 anos, completados este sábado, Neil Armstrong tornou-se o primeiro Homem pisar um mundo novo. Com uma gravidade equivalente a um sexto da sentida na Terra, deixou a sua marca na poeira branca, até aqui intocada. Foi "um pequeno passo para o Homem, mas um grande passo para a humanidade".

Seguiu-se-lhe o Buzz Aldrin - para o copiloto da Missão Apollo 11, a Lua era uma "desolação maravilhosa". Os dois astronautas norte-americanos tiraram fotografias e filmaram o momento, recolheram amostras e instalaram instrumentos científicos no solo lunar. Em tensão perpétua, sem vento para ondular, ficou também a bandeira dos Estados Unidos.

Como comandante da missão Apollo 12, Charles P. 'Pete' Conrad foi o terceiro homem a caminhar sobre a Lua. Alunou no dia 19 de novembro de 1969 na cratera onde anos antes pousara a sonda espacial não tripulada Surveyor 3. O objetivo da missão era recolher os equipamentos deixados na superfície da Lua e trazê-los de volta à Terra.

Com apenas 1.69 metros de altura, o seu primeiro passo na Lua foi um salto. Antes, tentara convencer uma amiga que frase proferida por Neil Armstrong não fora, como ela acreditava, escrita pela Nasa. Não há guiões para astronautas, e o que 'Pete' Conrad disse na Lua era a prova: "Iuuupiii! Este pode ter sido um pequeno passo para Neil, mas para mim é enorme."

Alan Bean e Charles P. 'Pete' Conrad passaram 31 horas na Lua. Exploraram o Oceano das Tempestades e levaram a cabo experiências com um pequeno gerador nuclear.

Numa entrevista em 2008, a propósito dos 50 anos da Nasa, Alan Bean disse que saltitar na lua, três vezes mais leve do que o que a balança lhe apontava na terra, foi uma das coisas mais divertidas que já fez. "Um dia pode ser um grande lugar para umas férias", disse.

Depois de reformado, Bean dedicou-se a pintar quadros com astronautas e paisagens espaciais. Contava o próprio que para criar texturas na tela usava ferramentas que levou para a missão Apollo 12 e nas tintas acrílicas misturou pó lunar.

Alan Shepard foi o quinto a caminhar na Lua, mas o primeiro a lá jogar golfe. Com um taco número seis acertou em duas bolas e jura que uma delas viajou quilómetros pelo ar.

Sem medos, depois da trágica missão Apollo 13, o comandante da missão Apollo 14 e Edgar Mitchell passaram nove horas com os pés assentes na superfície lunar, um recorde à época.

Ao volante do primeiro veículo explorador da Lua, o Lunar Roving Vehicle, David Randolph Scott foi mais longe que os seus antecessores e em julho de 1971explorou a região de Hadley-Apennine, a 10 quilómetros por hora, na missão Apollo 15.

No lugar do pendura ia James Irwin, o astronauta que anos mais tarde deixou a Nasa para se dedicar à religião. Dizia que "Jesus ter caminhado na Terra era mais importante do que o Homem ter caminhado na Lua", fundou a High Flight Foundation e chegou a comandar várias expedições ao Monte Ararat na Turquia, na esperança de encontrar provas de que Arca de Noé existiu.

John Young e Robert Crippen chegaram à lua com a missão Apollo 16, em abril de 1972. Juntos percorreram 26 quilómetros na superfície lunar.

Em 1972, três astronautas alunaram pela última vez: Charles Duke, o responsável pelas comunicações com a Apollo 11 que se tornou o astronauta mais jovema andar na superfície lunar, com 36 anos, Harrison H. Schmitt, que depois do regresso à Terra deixou a Nasa e concorreu ao senado norte-americano (foi eleito pelo estado do Novo México e exerceu um mandato de seis anos) e Eugene Cernan, comandante da missão Apollo 17, até agora, o último ser humano a pisar a Lua.

Mas já está prometido: dentro de cinco anos, os Estados Unidos tencionam um grupo de astronautas, incluindo pela primeira vez, uma mulher. A missão até já tem nome: Ártemis, deusa da Lua na mitologia greco-romana, irmã gémea de Apollo.