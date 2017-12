As melhores fotos do primeiro ano de Trump na presidência

Uma das melhores formas de recordar o primeiro ano de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos é através das fotografias. Rodeado de pessoas, com a família, à conversa com líderes mundiais, ou mesmo ausente, prestes a sair da "besta", as objetivas tiveram um ano em cheio no primeiro ano de Trump à frente da maior potência mundial.

A agência Reuters divulga neste fim de ano aquelas que considera ser as melhores fotografias tiradas em 2017, associadas a várias categorias:

Imagens aéreas

O melhor da TSF no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade TSF. Subscrever

As melhores no Instagram

Protestos

Ambiente

Espaço