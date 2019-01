May avisa: rejeição do acordo pode acabar com o Brexit

"Temos o dever de implementar o decidido em referendo", defende a primeira-ministra britânica.

A rejeição do acordo alcançado com a União Europeia por parte do parlamento pode conduzir a um de dois cenários possíveis, alertou Theresa May: ou uma saída sem acordo, que seria "prejudicial à economia e vida diária das pessoas", ou nenhum Brexit de todo, o que representaria uma rejeição inédita de uma decisão referendada.

Se a saída sem acordo é um risco, não sair de todo é "um risco maior", defendeu. E este último cenário é agora mais provável.

Num discurso em Stoke-on-Street, uma cidade industrial no centro de Inglaterra, que votou maioritariamente a favor da saída no referendo de 2016, Theresa May fala de uma semana crucial na história do país.

Esta terça-feira será votado o acordo negociado pelo governo com Bruxelas para garantir uma saída ordenada da UE e um período de transição até ao final de 2020, durante o qual serão negociadas as futuras relações entre as duas partes.

Porém, dezenas dos 317 deputados do partido Conservador e os 10 deputados do Partido Democrata Unionista ameaçaram reprovar o documento devido à insatisfação com a solução de salvaguarda incluída para evitar uma fronteira física entre a região britânica da Irlanda do Norte com a vizinha europeia Irlanda.

O chumbo do documento poderá obrigar o governo britânico a pedir uma extensão do período estipulado pelo artigo 50.º do Tratado de Lisboa, que foi ativado por Londres em 2017 para formalizar o pedido de saída da UE, para além de dois anos e que termina a 29 de março de 2019.

Embora o governo britânico mantenha como posição oficial que não pretende fazê-lo, o diário The Guardian noticia que a União Europeia está a preparar-se para essa eventualidade, aguardando um pedido "nas próximas semanas".

Citando fontes anónimas da UE em Bruxelas, os 27 estariam preparados para oferecer uma extensão "técnica" até julho, data da tomada de posse dos deputados eleitos em maio para o Parlamento Europeu, para o Reino Unido resolver o impasse.