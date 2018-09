A recuperar após esfaqueamento, Bolsonaro agradece "a Deus e aos médicos"

O candidato às eleições presidenciais brasileiras Jair Bolsonaro, que foi esfaqueado esta quinta-feira numa ação de campanha , apresenta um quadro médico estável após a operação realizada num hospital em Minas Gerais.

"Ele está consciente, já acordou, reconheceu os filhos", disse o médico cirurgião Luiz Henrique Borsato, do hospital da Santa Casa de Juiz de Fora, citado pela Globo 1.

Num vídeo gravado pelo senador Magno Malta e partilhado nas redes sociais, Bolsonaro agradeceu a Deus e à equipa médica que o atendeu.

Bolsonaro diz que "nunca fez mal a ninguém", mas sabia que corria riscos. "A dor era insuportável", descreveu, como levar "uma bolada na barriga" durante um jogo de futebol.

"Mais forte do que nunca e pronto para ser eleito Presidente do Brasil", escreveu o filho, Flavio Bolsonaro no Facebook.

Jair Bolsonaro entrou no hospital com lesões no fígado, pulmões e intestinos, uma hemorragia na veia abdominal, perdas significativas de sangue e pressão arterial muito baixa.

Apesar do quadro estável, o candidato não deverá receber alta hospitalar antes de "uma semana ou 10 dias", explicou o cirurgião.

A polícia deteve o agressor, apanhado em flagrante depois de espancado pelas pessoas que assistiram ao esfaqueamento. Foi identificado pelas como Adélio Bispo de Oliveira.

"Quem o mandou fazer isto", pergunta a polícia num filme captado na esquadra da Polícia Federal de Juiz de Fora. "Ninguém, foi o Deus lá em cima", responde.

Horas depois, uma segunda pessoa foi detida, suspeita de ter colaborado com o autor do ataque.

"Há informação de um segundo suspeito no caso. As investigações estão em andamento, mas já temos a identificação de um provável segundo suspeito na cena do crime", confirmou o superintendente da Polícia Judiciária brasileira, Carlos Capistrano.

Jair Bolsonaro, candidato da extrema-direita brasileira, está em segundo lugar nas sondagens para as eleições presidenciais que decorrem em outubro.