Jair Bolsonaro, candidato presidencial no Brasil, esfaqueado em ação de campanha

O candidato às eleições presidenciais brasileiras Jair Bolsonaro (PSL) foi hoje esfaqueado, durante uma ação de campanha na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, informou a Polícia Militar.

Vídeos colocados entretanto a circular na internet mostram que Jair Bolsonaro foi esfaqueado na região do tórax. Segundo reportam alguns meios de comunicação brasileiros, o candidato foi levado para a Santa Casa da Misericórdia de Juiz de Fora,

Uma porta-voz do hospital de Juiz de Fora já confirmou que Bolsonaro está a ser operado. O filho do candidato, Eduardo Bolsonaro, confirmou que o pai foi atingido num pulmão, no fígado e no intestino.

Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), já fez saber no Twitter que o pai está fora de perigo.

A polícia da cidade de Juiz de Fora informou já ter detido o suspeito de ter agredido o candidato presidencial. Em nota, a Polícia Federal afirma que: "[Bolsonaro] contava com escolta da polícia federal quando foi atingido por uma faca durante um ato público na cidade de Juiz de Fora (MG). O agressor foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia da PF naquele município. Foi instaurado inquérito policial para apurar as circunstâncias do fato".

O suspeito foi identificado pelas forças policiais como Adélio Bispo de Oliveira. Segundo informações das autoridades, foi espancado por pessoas que estavam no local.

De acordo com o comandante do 2.º Batalhão da Polícia Militar de Juiz de Fora, tenente-coronel Marco Antônio Rodrigues de Oliveira, o suspeito alegou ter ferido Jair Bolsonaro por ter "divergências de ideias e pensamentos com ele". O tenente-coronel adiantou ainda que o agressor não tem nenhuma filiação partidária e que tudo se baseia numa questão pessoal, não apresentando qualquer outra justificação para as suas ações.

Jair Bolsonaro é, neste momento, o candidato mais bem colocado nas sondagens que não incluem Lula da Silva.