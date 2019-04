EUA revelam acusação mantida em sigilo: Assange está indiciado por conspiração

Julian Assange está indiciado por "conspiração para cometer intrusão informática" pirataria informática por ter hackeado os computadores do departamento de Defesa norte-americano em 2010, anunciou o Departamento de Justiça dos EUA.

A acusação , com data de março de 2018, e que até aqui estava sob sigilo, alega que em 2010 o fundador do WikiLeaks ajudou a ex-analista de inteligência do Exército dos EUA Chelsea Manning a descodificar passwords de computadores, naquela que foi uma das maiores fugas de informação classificada da história dos Estados Unidos.

Assange, detido quinta-feira pela polícia britânica na embaixada do Equador em Londres , enfrenta assim uma pena máxima de cinco anos de prisão se for extraditado para os Estados Unidos.

No passado, Assange recusou entregar-se às autoridades britânicas por receio de enfrentar acusações de espionagem puníveis com prisão perpétua.

O presidente do Equador, que justificou esta manhã o fim do asilo politico, assegura ter recebido das autoridades britânicas garantias "por escrito" de que o ativista não será extradito para um país onde possa ser "torturado ou sofrer pena de morte".

O fundador Wikileaks Julian Assange está atualmente detido numa esquadra da polícia em Londres e deverá ser presente a um tribunal de primeira instância "o mais depressa possível". Responde ainda por uma acusação or quebra das medidas de coação que levou a um mandado de detenção em 2012 por um tribunal londrino.

Em 2010, o WikiLeaks divulgou mais de 90 mil documentos confidenciais relacionados com ações militares dos EUA no Afeganistão e cerca de 400 mil documentos secretos sobre a guerra no Iraque.

Foram ainda tornados públicos cerca de 250 mil telegramas diplomáticos do Departamento de Estado dos Estados Unidos.

"Manning, que tinha acesso a computadores devido às suas obrigações como analista de informação, estava a usar o equipamento para copiar relatórios confidenciais e transferi-los para o Wikileaks", escreve p departamento de Defesa norte-americano em comunicado.



Através da descodificação da senha, alegadamente conseguida com a colaboração de Assange, Manning pode ligar-se aos computadores com um usuário estrangeiro, o que "terá tornado mais difícil" para os investigadores identificarem a origem das fugas de informação.

