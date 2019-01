"Foi comendo todo o mundo." Sobrevivente relata rutura de barragem no Brasil

A rutura de três barragens, esta sexta-feira, em Brumadinho, Belo Horizonte, no Brasil que matou pelo menos sete pessoas e deixou mais de 200 desaparecidas apanhou completamente de surpresa os funcionários da VALE, empresa de mineração proprietária da estruturas. Um dos sobreviventes deste acidente gravou um testemunho momentos depois da rutura no qual fala de uma "avalanche."

"A barragem veio como uma avalanche, foi comendo todo o mundo. Saiu comendo todo o mundo. Vai ser notícia no mundo todo. Foi pior que Mariana. Saiu comendo todo o mundo. Uma coisa de loucos, se não tivesse apanhado a camioneta tinha morrido", conta o homem não identificado que tinha estado, momentos antes, na área apanhada pelas torrentes.

"Eu sai do refeitório e vi aquela onda. Se não fosse a camioneta tinha morrido", revela.

"Trabalho aqui na Vale", explica o homem, que arriscou mesmo lançar um número de vítimas: "devem ter morrido mais de mil pessoas." O prefeito de Brumadinho, Avimar de Melo, confirmou que já foram recuperados sete corpos.

Bolsonaro já admitiu que tragédia pode ser pior do que aquilo que se pensa. Também o presidente da Vale, Fabio Schvartsman, já garantiu que vai fazer o possível e impossível para ajudar as vítimas.

"É algo além e acima de qualquer coisa que pudesse imaginar. Quero dar conta da minha solidariedade. A Vale inteira vai fazer o possível e impossível para ajudar as pessoas atingidas. Dói-me a alma. Tudo o que não queria na minha vida é que algo do género acontecesse", lamentou o presidente da empresa mineira.

Seis municípios brasileiros já emitiram um alerta no qual pedem às populações que se mantenham longe do leito do rio que atravessa parte do Estado de Minas Gerais, com receio de que ocorra uma subida do nível das águas,

