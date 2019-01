Merkel e Macron reforçam relações. Extremistas franceses desconfiam

Numa altura em que Angela Merkel e Emmanuel Macron estão fragilizados, Alemanha e Franca unem esforços com a assinatura do Tratado de Cooperação e Integração franco-alemão. O objetivo é completar o documento conhecido por Elysée, assinado em 1963 entre o general de Gaulle e Konrad Adenauer, que celebrava a reconciliação franco-alemã depois da guerra.

No entanto, o reforço de cooperação suscita controvérsia em França. Os partidos extremistas, tanto à direita como à esquerda, olham para este tratado com desconfiança: acusam o Governo de alimentar a perda de soberania nacional com o alinhamento de Paris a Berlim.

É, por isso, uma aliança que não conquista unanimidade e que tem sido contestada nos últimos dias. Uma nova jogada do Presidente que "está a desmoronar o país", afirmou a dirigente do partido de extrema-direita da União Nacional.

Marine Le Pen acusa Emmanuel Macron de querer partilhar com a Alemanha o lugar da França no Conselho de Segurança da ONU - o que não consta do tratado e que o Eliseu não tardou a desmentir. Paris defende que a Alemanha possa vir a ser membro permanente do Conselho de Segurança.

O líder da França Insubmissa também denunciou o recuo da soberania francesa. "O objetivo não é o progresso social ou a transição ecológica mas a competitividade com menos serviços públicos" acusa Jean-Luc Mélenchon.

O tratado, assinado esta terça-feira em Aix-la-Chapelle, na Alemanha, prevê uma convergência das políticas económicas, estrangeiras e de defesa entre os dois países, uma cooperação nas regiões fronteiriças bem como uma assembleia parlamentar comum composta por 100 deputados franceses e alemães.

"Nunca fomos tão longe em matéria de defesa", declarou o Eliseu em nota de imprensa. O mesmo documento acrescenta que este é um momento importante para mostrar que franceses e alemães defendem "bases comuns e estão prontos para se relançar ao serviço do reforço do projeto europeu".