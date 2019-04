Responsável por planear o Brexit sem acordo demite-se do Governo de May

O secretário de Estado responsável pela preparação para o Brexit sem acordo, Christopher Heaton-Harris, anunciou no Twitter a sua demissão do Governo liderado por Theresa May.

Na carta de renúncia, Heaton-Harris diz que o Reino Unido deveria ter deixado a União Europeia a 29 de março, como inicialmente previsto, e que não pode apoiar qualquer nova extensão.

O ex-governante era responsável pela preparação de uma saída sem acordo. Heaton-Harris diz também que a determinação de May, em conseguir um acordo de saída, "torna, obviamente, o meu trabalho no governo irrelevante".

Na manhã desta quarta-feira o ministro britânico com a pasta do país de Gales, Nigel Adams, também anunciou a sua demissão, por considerar que o apelo de Theresa May a um acordo com os trabalhistas é um erro grave, que vai acabar por levar o Reino Unido a uma união aduaneira com a Europa comunitária.

