May culpa serviços russos. Kremlin fala em "manipulação de informação"

A primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou esta quarta-feira que o Reino Unido vai trabalhar com aliados para combater a ameaça que diz representar a agência de informação russa GRU, a qual diz estar "por detrás" de um ataque químico em território britânico.

Sem revelar detalhes, May disse que o Reino Unido, em conjunto com aliados, vai "implantar toda uma gama de ferramentas de todo o nosso aparato de Segurança Nacional, a fim de combater a ameaça representada pela GRU".

Numa declaração aos deputados, revelou: "Sabemos que a GRU tem desempenhado um papel fundamental na atividade nefasta da Rússia nos últimos anos. E hoje nós expusemos o seu papel por detrás do desprezível ataque de armas químicas nas ruas de Salisbury. As ações da GRU são uma ameaça para todos os nossos aliados e para todos os nossos cidadãos". May apelou mesmo à intensificação dos "esforços coletivos, especificamente contra a GRU".

Theresa May revelou aos deputados que as agências de segurança e informações britânicas realizaram suas próprias investigações sobre a organização responsável pelo ataque e concluíram que ambos são agentes do Serviço de Inteligência Militar da Rússia, também conhecido como GRU.

A GRU, vincou, "é uma organização altamente disciplinada, com uma cadeia de comando bem estabelecida. Então esta não foi uma operação não autorizada. Quase certamente também foi aprovado fora da GRU, a um nível sénior do Estado russo".

A resposta russa

Do lado russo, a reação não se fez esperar. O Kremlin fala em "manipulação de informação" depois das autoridades britânicas terem identificado oficialmente dois cidadãos russos como suspeitos de terem usado um agente neurotóxico contra um ex-espião russo no Reino Unido em março passado.

Moscovo garante igualmente desconhecer a identidade dos dois indivíduos agora alvo de um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades britânicas.

"Apelamos uma vez mais aos britânicos que acabem com as acusações públicas e com a manipulação de informação", declarou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, citada pela agência noticiosa pública TASS.

"Os nomes e as fotografias que publicaram nos 'media' não nos dizem nada", acrescentou a porta-voz da diplomacia russa, pedindo a Londres para "cooperar" com a Rússia na investigação sobre o envenenamento com 'novichok' (um agente neurotóxico desenvolvido pela então União Soviética no final do período da Guerra Fria) do ex-espião russo Sergei Skripal e da sua filha Yulia Skripal em Salisbury, no sul de Inglaterra, a 4 de março deste ano.

Esta manhã, a procuradoria pública e a polícia britânicas identificaram dois suspeitos russos, Alexander Petrov e Ruslan Boshirov, como os alegados responsáveis do ataque com o agente neurotóxico Novichok contra Sergei e Julia Skripal, em março, no Reino Unido.

A investigação policial conseguiu verificar os seus movimentos desde a chegada de avião a 02 de março num voo proveniente de Moscovo até à partida em oito de março, no mesmo dia do ataque, e encontrou vestígios de Novichok no hotel onde ficaram alojados, em Londres.

A Procuradoria da Coroa [Crown Prosecution Service] considerou existirem provas suficientes para acusar os dois suspeitos de conspiração de homicídio de Sergei Skripal e tentativa de homicídio de Sergei e Yulia Skripal e do agente de polícia Nick Bailey.

São ainda considerados suspeitos do uso e posse de substâncias químicas ilegais, cuja origem as autoridades atribuíram à Rússia, onde o agente neurotóxico foi desenvolvido no âmbito de um programa militar nos anos 1970.