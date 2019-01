Tusk pede união à Europa para "apoiar as forças democráticas na Venezuela"

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse esta quarta-feira esperar que a União Europeia (UE) fique "unida" a apoiar "as forças democráticas" na Venezuela, após o opositor Juan Guaidó se ter autoproclamado Presidente interino do país.

"Espero que toda a Europa se una para apoiar as forças democráticas na Venezuela", afirmou Donald Tusk.

Através de uma publicação feita na sua conta oficial da rede social Twitter, o responsável vincou que, "ao contrário de [Nicolás] Maduro, a Assembleia Nacional, assim como Juan Guaidó, têm um mandato democrático" eleito pelos "cidadãos venezuelanos".

Esta é a primeira posição pública de um responsável das instituições europeias à situação na Venezuela, após o presidente do parlamento venezuelano, o opositor Juan Guaidó, se ter autoproclamado esta quarta-feira presidente interino.

