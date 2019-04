Vinte e cinco anos depois, o Ruanda ainda chora o genocídio

A maior causa do conflito foi a disputa por terras para a agricultura.

Hutus e tutsis, duas fações do mesmo estrato social, estiveram em confronto. Tutsis, em minoria, tinham uma forte tradição na pecuária e os 84% de hutus estavam maioritariamente ligados à agricultura.

O Presidente Paul Kagame foi o líder rebelde das tropas da Frente Patriótica do Ruanda (RPF) que acabaram com o genocídio. Seguiu-se uma perseguição dos responsáveis pelo genocídio na República Democrática do Congo, onde gerações "exiladas" vivem desde essa altura.