"A situação mais preocupante em meses." OMS considera inaceitável lentidão da vacinação na Europa

"Agora a situação é a mais preocupante do que já vimos em vários meses" © EPA

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 01 Abril, 2021 • 09:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Organização Mundial da Saúde considera inaceitável a lentidão como as vacinas estão a ser dadas na Europa. Numa declaração divulgada esta manhã, a OMS defende que o processo tem de ser acelerado, porque a vacinação é a melhor forma de prevenir a pandemia.

Os responsáveis da Organização Mundial de Saúde afirmam mesmo que a situação na Europa é a mais preocupante dos últimos meses. A organização das Nações Unidas alerta que as variantes do coronavírus continuam a propagar-se, ao mesmo tempo em que aumenta a pressão nos hospitais europeus. "Acelerar a vacinação é crucial já que os novos casos em território europeu continuam a aumentar em todas as faixas etárias, exceto uma [no grupo das pessoas idosas com 80 ou mais anos]", pode ler-se no comunicado divulgado.

Na última semana, dá conta a OMS, registaram-se 1,6 milhões de contágios e quase 24 mil mortes, devido à Covid-19, pelo que o continente europeu continua a ser a segunda região mais afetada pelo SARS-CoV-2. O total de óbitos desde o início da pandemia aproxima-se rapidamente da marca de um milhão. O total de número de casos está quase a ultrapassar os 45 milhões, sustenta ainda a autoridade de saúde.

"Há apenas cinco semanas, o número semanal de novos casos na Europa tinha caído para menos de um milhão, mas agora a situação é a mais preocupante do que já vimos em vários meses. Há riscos associados ao aumento da mobilidade e dos encontros durante os feriados religiosos. Muitos países estão a introduzir novas medidas que são necessárias e todos devem segui-las o máximo que puderem." O alerta é deixado por Dorit Nitzan, diretora regional de emergências do escritório regional da OMS na Europa.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19