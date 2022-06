Só restam escombros, mas isso não impediu um grupo de alunos de realizar a cerimónia de conclusão do ensino secundário.

Por Ana António 08 Jun, 2022 • 19:12

A escola secundária nº 134, em Kharkiv, foi destruída durante os combates entre as forças russas e ucranianas, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro. Alguns alunos decidiram regressar para marcar a conclusão do ensino secundário com um baile de finalistas, mesmo que para isso tenham tido de o fazer entre ruínas.