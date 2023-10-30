A causa da morte do ator Matthew Perry vai exigir investigação adicional por parte do Gabinete do Médico Legista do Condado de Los Angeles, nos Estados Unidos, antes de se chegar a uma conclusão. A agência indica a causa da morte como "adiada", ou seja, pendente de investigação adicional.

"Nos casos em que a causa da morte não pode ser determinada no momento da autópsia, um certificado de adiamento será emitido até que estudos adicionais sejam concluídos", de acordo com as diretrizes do médico legista de Los Angeles, citados pela CNN Internacional.

A autópsia já foi realizada, mas os examinadores estão a aguardar os resultados dos relatórios toxicológicos para determinar a causa da morte do ator. Estes exames podem levar semanas para serem concluídos.

A Divisão de Roubos e Homicídios do Departamento de Polícia de Los Angeles está a investigar a morte de Matthew Perry, mas, segundo a CNN Internacional, não há suspeitas de crime. No domingo, os registos do médico legista indicaram que os restos mortais do ator estavam prontos para serem entregues aos seus familiares mais próximos.

O ator norte-americano Matthew Perry, conhecido por interpretar a personagem Chandler Bing na série televisiva Friends, foi encontrado morto em casa aos 54 anos.

De acordo com o jornal Los Angeles Times, o ator foi encontrado morto no jacuzzi de casa em Los Angeles, no oeste dos Estados Unidos, onde se terá afogado.

Não foram encontrados no local nem drogas nem qualquer sinal que sugerisse um ato criminoso, segundo fontes policiais não identificadas citadas pelo mesmo jornal e pelo portal noticioso TMZ, que foi o primeiro a avançar a morte de Perry.

Um inspetor da polícia de Los Angeles, Drake Madison, confirmou à agência de notícias Associated Press que agentes tinham sido chamados à casa para "investigar a morte de um homem com cerca de 50 anos" por volta das 16h10 de sábado (00h10 de domingo em Lisboa).

O ator, que confessou publicamente ter sofrido diversos episódios de dependência de drogas e álcool ao longo da vida, tornou-se famoso por interpretar a personagem Chandler Bing na série Friends, que durou 10 temporadas, entre 1994 e 2004.