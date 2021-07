Autoridades anunciam abertura de investigação sobre incêndio em porto no Dubai

O navio carregava 130 contentores, "três dos quais continham materiais inflamáveis" © EPA

As autoridades do Dubai anunciaram esta quinta-feira a abertura de uma investigação para determinar as causas de uma explosão que causou um incêndio durante a noite de quarta-feira no principal porto de Dubai, um dos mais movimentados do mundo.

O incêndio, que eclodiu num navio porta-contentores no porto de Jebel Ali, foi controlado e nenhuma vítima foi registada, informaram os serviços de imprensa do emirado na madrugada desta quinta-feira.

"Graças a Deus, tudo está seguro. Foi um incidente natural que aconteceu num dos contentores que continham substâncias inflamáveis", disse Mona al-Marri, a diretora dos serviços de imprensa, à televisão Al-Arabiya.

Uma investigação será aberta para determinar as causas do incidente, referiu Mona al-Marri.

Nesta quinta-feira, carros de polícia e de bombeiros estão ainda estacionados perto do navio seriamente danificado. Os contentores queimados eram visíveis do cais.

O navio carregava 130 contentores, "três dos quais continham materiais inflamáveis", disse a polícia de Dubai as estações de televisão locais.

"Os primeiros elementos (que temos) indicam que o atrito ou o calor podem ter causado a explosão", disse o chefe da polícia de Dubai, general Abdallah Khalifa al-Marri, ao canal Al-Arabiya. "Não havia substâncias radioativas ou explosivos", disse o general.

As autoridades disseram que o incêndio começou no navio quando este estava prestes a atracar.

De acordo as autoridades, a tripulação de 14 pessoas foi retirada antes da explosão e o fogo foi controlado após 40 minutos.

As pessoas que moram em casas nas proximidades disseram ter ouvido um grande estrondo, relatando que as janelas e portas tremeram.

O grande porto de Jebel Ali, localizado no sul do emirado, é principalmente a sede da gigante DP World, uma das principais operadoras portuárias do mundo que administra 49 terminais ao redor do mundo.

Na rede social Twitter, a DP World disse que as suas "operações estavam a decorrer normalmente" em todo o porto, agradecendo às autoridades locais por "sua rápida reação para controlar o incêndio".

Capaz de acomodar porta-aviões, Jebel Ali foi o porto de escala da marinha norte-americana mais ativo fora dos Estados Unidos em 2017, de acordo com o Centro de Investigação do Congresso dos EUA.

Esses incidentes são raros na cidade-estado de Dubai, um dos sete reinos que formam os Emirados Árabes Unidos.

Perto de oito mil empresas estão sediadas na Zona Franca de Jebel Ali (JAFZA), que contribuiu com 23% para o Produto Interno Bruto (PIB) de Dubai no ano passado. É a maior área comercial do Médio Oriente.