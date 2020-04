Boris Johnson agradece a enfermeiro português após ter alta

Boris Johnson foi descansar para a casa de campo após ter tido alta do hospital, onde esteve internado com Covid-19 © AFP

Boris Johnson já teve alta hospitalar após vários dias internado no St. Thomas Hospital em Londres devido ao novo coronavírus. O primeiro-ministro do Reino Unido agradeceu ao staff do Serviço Nacional de Saúde britânico, em particular a dois enfermeiros emigrantes, um deles português.

"Quero dar um cumprimento especial a dois enfermeiros que se mantiveram junto a mim durante 48 horas, quando tudo poderia ter acontecido. Assim, agradeço à Jenny, da Nova Zelândia, e ao Luís, de Portugal, perto do Porto", disse o governante, que foi recuperar para a casa de campo, em Chequers, localizada a 70 quilómetros de Londres.

O Reino Unido registou mais 737 mortes de pessoas infetadas nas últimas 24 horas, elevando para 10.612 o total de óbitos durante a pandemia covid-19, comunicou hoje o Ministério da Saúde britânico.

Na atualização dos dados feita hoje, o número de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus aumentou para 84.279 casos positivos, mais 5.288 do que no dia anterior.

No sábado, o balanço diário tinha registado um aumento de 917 mortes e mais 5.234 novas infeções relativamente ao dia anterior.

O Reino Unido encontra-se em regime de confinamento desde 23 de março para tentar travar a propagação da pandemia covid-19, que já matou 9.875 pessoas no país, de acordo com o balanço de sábado, mais 917 do que no dia anterior.

O governo britânico é acusado de ter reagido demasiado tarde no combate à pandemia, demorando a proibir eventos de grande dimensão ou a encerrar escolas.

Nas últimas semanas foi criticado pela falta de capacidade para fazer de testes de diagnóstico à doença, atualmente limitados a menos de 20.000 por dia, e pela falta de equipamento de proteção individual para os profissionais de saúde, dos quais 19 já morreram. BM