Brasil regista recorde diário de 114 mortes e 1.661 infetados

© FERNANDO BIZERRA/EPA

Por Lusa 08 Abril, 2020 • 08:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Brasil registou 114 mortes e 1.661 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, um recorde diário para o país sul-americano, informou esta quarta-feira o Ministério da Saúde brasileiro.

No total, o Brasil tem agora 667 vítimas mortais e 13.717 casos confirmados de infeção pela covid-19.

Em relação a segunda-feira, quando o país registou 926 novos infetados, houve um aumento de 14%. Quanto aos óbitos, a subida foi hoje de 21% relativamente ao dia anterior, quando se registaram 67 óbitos.

De acordo com a tutela da Saúde, o Brasil ocupa agora a 12.ª posição nos países com maior número de óbitos, é o 14.º com mais casos confirmados e está em 8.º lugar em taxa de letalidade.

Apenas o estado de Tocantins, localizado na região norte do país, não tem registo de vítimas mortais até ao momento. As restantes 26 das 27 unidades possuem óbitos associados à infeção por covid-19.

São Paulo continua a ser a unidade federativa do Brasil com maior número de casos confirmados, registando 371 mortos e 5.682 pessoas infetadas.

Contudo, a maior incidência de casos está no Distrito Federal, que tem 16,1 casos por cada 100 mil habitantes. Seguem-se os estados do Amazonas, com 15,1 casos por cada 100 mil habitantes, e São Paulo, cuja incidência desce para 12,2.

Já a média nacional do Brasil é de 6,5 casos por cada 100 mil habitantes, segundo o Ministério da Saúde, que acrescentou que a taxa de letalidade da covid-19 subiu para 4,9%.

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, informou hoje que conversou telefonicamente com o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, de forma a reforçarem a cooperação bilateral na área da Saúde.

"Nesta tarde, na conversa telefónica com o ministro Mandetta, coincidimos em reforçar a cooperação bilateral, especialmente entre os dois ministérios da Saúde, para compartilhar experiências do combate à covid-19 em prol do enfrentamento conjunto deste desafio global", confirmou o diplomata chinês na rede social Twitter.

Luiz Henrique Mandetta adiantou que a sua pasta ainda não pode orientar um uso amplo de cloroquina - medicamento que é usado para tratar doenças como artrite, lúpus e malária - em casos do novo coronavírus, mas frisou que os médicos têm autonomia para receitar o medicamento, notando o que os próprios profissionais devem responsabilizar-se pela prescrição.

"Se ele (médico) se responsabilizar individualmente, não tem óbice nenhum. Ninguém vai reter a receita de ninguém. Agora, para que nós possamos, no Ministério da Saúde, assinar que a tutela recomenda que se tome essa medida, nós precisamos de um pouco mais de tempo para saber se isso pode configurar como algo bom ou se pode ter algum efeito colateral", afirmou Mandetta.

Os efeitos dos medicamentos à base de cloroquina em pacientes vítimas da covid-19 estão a ser estudados em diversos países, incluindo no Brasil.

Num relatório técnico publicado hoje na Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, um grupo de cientistas e especialistas, entre eles o próprio ministro Mandetta, que é médico, indicou que se prevê um aumento de casos do novo coronavírus no Brasil "nos próximos meses", com o pico a ser atingido entre abril e maio

Segundo o estudo, "vários modelos matemáticos mostraram que o vírus estará a circular potencialmente até meados de setembro, com um pico significativo nos casos entre abril e maio".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 80 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 260 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com cerca de 735 mil infetados e mais de 57 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, contabilizando 17.127 óbitos em 135.586 casos confirmados hoje.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19