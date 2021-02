Calor na Europa central: várias cidades com temperaturas acima da média para a época

Parque Goerlitzer, Berlim © David Gannon/AFP

Vários países da Europa central registam esta semana temperaturas acima da média para a época do ano.

É o caso da Alemanha, onde para esta quarta-feira estão previstas temperaturas máximas de 19ºC em Berlim, quando a temperatura média para esta altura do ano é de apenas 4ºC.

Isto quando ainda há duas semanas a capital alemã esteve parcialmente paralisada devido a um nevão, com temperaturas de -10ºC.

No dia 14 de fevereiro, por exemplo, as águas do canal Landwehr estavam completamente congeladas, permitindo à população caminhar e patinar sobre o gelo.

Pessoas passeiam sobre o rio Landwehr no dia 14 de fevereiro © John MacDougall/AFP

Em Varsóvia, na Polónia, esperam-se 17ºC na quinta-feira, um recorde no mês de fevereiro, e o mesmo caso em Viena, Áustria, onde as temperaturas máximas podem chegar aos 16ºC esta sexta-feira.

Em causa está uma superfície frontal quente que vai atingir a Europa Central, deixando de fora a Península Ibérica.

© Reprodução BBC

Já em Pequim, na China, a temperatura de Pequim subiu para 25.6ºC no domingo, a mais alta alguma vez registada em fevereiro, superando o anterior recorde em mais de 6ºC.

Também no Japão, 109 cidades alcançaram nos últimos dias recordes de temperatura em fevereiro.

Em Portugal continental, regista-se apenas uma ligeira subida de temperatura esta terça-feira: as mínimas vão oscilar entre os 0 graus Celsius (em Bragança) e os 13 (em Sagres e Faro) e as máximas entre os 9 (na Guarda) e os 19 (em Braga e Santarém).