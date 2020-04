China tem primeiro dia sem mortes por Covid-19 desde o início da pandemia

Os novos casos de contágio na China continental diminuíram a partir de março © EPA

A China não registou qualquer morte por Covid-19 nas últimas 24 horas, um acontecimento inédito desde o início da publicação de estatísticas sobre a epidemia do novo coronavírus, em janeiro, informaram as autoridades de saúde esta terça-feira., de acordo com a AFP.

O gigante asiático, onde o novo coronavírus surgiu no final de 2019, informou o primeiro óbito por Covid-19 a 11 de janeiro. Desde então, a China registou 3331 mortes por causa da pandemia.

O número diário de novos casos está em queda há semanas, e, na segunda-feira, ocorreu apenas uma morte, segundo o Ministério da Saúde.

Os novos casos de contágio na China continental diminuíram a partir de março, mas o país enfrenta uma segunda onda de infeções, a partir de cidadãos que chegam do estrangeiro, e já há mil casos, segundo a Comissão Nacional de Saúde.

O ministério confirmou 32 novos casos importados de contágio esta terça-feira. As autoridades também registaram 30 novos pacientes assintomáticos, elevando o total de infetados no país para 1033.

A maior parte dos casos e dos óbitos ocorreu em Wuhan, cidade do centro do país onde surgiu a epidemia que já matou mais de 70 mil pessoas em todo o mundo.

