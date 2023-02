Chuva de mísseis russos atinge Ucrânia durante a madrugada. Defesa antiaérea destrói 16

Kiev reconhece que o ataque russo causou estragos no norte e oeste do país © Oleg Petrasyuk/EPA

Por Rui Polónio, enviado especial da TSF à Ucrânia 16 Fevereiro, 2023 • 08:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Choveram 36 mísseis russos na Ucrânia durante a madrugada desta quinta-feira. Metade terão sido travados pelo chapéu-de-chuva que é a defesa aérea ucraniana. Ao todo serão 16 os mísseis e drones intercetados.

O Comando Operacional Sul assegura, em comunicado, que foram disparados oito mísseis a partir de um só navio ao largo do Mar Negro, com mísseis de cruzeiro kalibr, e foram todos intercetados entre Mykolaiv e Kherson. Noutra nota, Kiev reconhece que o ataque russo causou estragos no norte e oeste do país além das regiões de Dnipro, no sudoeste, e Kirovohrad, mais ao centro. O comunicado não esclarece, no entanto, que alvos terão sido atingidos.

Para já sabe-se que foi atingida uma infraestrutura da rede energética em Lviv, no oeste da Ucrânia, confirmou, no Telegram, Maksym Kozytskyin, governador da região. Na cidade de Pavlohrad, uma mulher de 79 anos morreu e pelo menos sete outras pessoas ficaram feridas, informou o governador local, Serhiy Lysak.

Ouça a reportagem 00:00 00:00

Do outro lado, o governador russo de Sebastopol escreveu no Telegram que as defesas antiaéreas da Crimeia pararam um ataque lançado por Kiev e pelo menos dois drones foram abatidos sobre o Mar Negro.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

O mapa abaixo mostra todas as regiões da Ucrânia em alerta às 2h56 desta quinta-feira:

Crédito: alerts.in.ua

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A GUERRA NA UCRÂNIA