CNE angolana aprova resultado final. MPLA ganha mais de metade dos votos reclamados

A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) de Angola aprovou a ata do resultado final das eleições numa reunião que decorreu esta madrugada e na qual se apurou que o MPLA arrecadou mais de metade dos votos reclamados.

Em declarações à Televisão Pública de Angola, o porta-voz da CNE, indicou que foi aprovada a ata do apuramento nacional e que o resultado definitivo será divulgado durante uma sessão solene pelo presidente da comissão durante um ato solene ainda a agendar.

Dos 11.153 votos reclamados, 7925 foram considerados válidos. Destes, foram atribuídos 4360 ao Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e 2935 à União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) com os restantes a serem distribuídos pelos outros partidos.

Carlos Rosado de Carvalho, jornalista e professor da Universidade Católica de Angola, considera que a revisão destes votos não terá impacto nos resultados provisórios, que apontam a vitória do MPLA, com 51,07% dos votos, seguido da UNITA, com 44,05%.

"Tudo isto não mexe, de todo, com o resultado das eleições. Eu nem sei porque é que a CNE perde uma madrugada a tratar destes votos. Claro que tem de se tratar, mas estes votos reclamados não têm relevância absolutamente nenhuma, não vão mudar os resultados das eleições. O que poderia mudar um pouco o resultado das eleições são os votos que faltam apurar, que são à volta de 188 mil votos e mesmo aí não vai mudar o essencial do resultado. Francamente, foi uma manobra de diversão que a CNE arranjou. O que a CNE devia de fazer em função do contencioso eleitoral que se aproxima era publicar no respetivo site todos os resultados", disse, em declarações à TSF.

Carlos Rosado de Carvalho refere que as queixas que foram apresentadas pela UNITA continuam sem respostas.

"A questão que preocupa a UNITA é que a UNITA, partindo das mesmas atas-síntese da CNE, chegou a um resultado diferente. A reclamação da UNITA não tem a ver com os votos reclamados. A reclamação da UNITA tem a ver com a contagem dos votos. A UNITA reuniu as atas-síntese, somou os resultados dessas atas e concluiu que são diferentes dos da CNE. Como é que se resolve isto? De uma forma muito simples: cada um publica as atas-síntese, que supostamente são as mesmas, e aí vê-se onde está a discrepância", acrescenta.

A Aliança Patriótica Nacional (APN) obteve mais 67 votos, a Frente Nacional de Libertação de Angola, mais 168, Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE), conseguiu 73, o Partido Nacionalista para a Justiça (P-NJANGO), 54, o Partido Humanista de Angola, mais 117 e o Partido de Renovação Social, mais 148.

Foram identificados também 3.228 votos nulos.

O anúncio foi feito no final de uma reunião plenária que se prolongou pela madrugada e onde foram apreciados os votos reclamados e aprovadas as atas sínteses das comissões eleitorais provinciais.

Com a finalização do apuramento, a CNE vai notificar os partidos políticos e produzir duas atas, uma para o Presidente da República e outra dirigida ao Tribunal Constitucional (TC).

Os partidos terão 72 horas para fazer chegar reclamações junto do TC que tem também 72 horas para responder.

A UNITA contestou na sexta-feira uma possível vitória do MPLA, indicando que estava a desenvolver uma contagem de votos paralela, com base nas atas síntese provenientes das 18 províncias do país.

Segundo dados divulgados anteriormente pela CNE, quando estavam escrutinados 97,03% dos votos das eleições realizadas na passada quarta-feira, o MPLA, no poder desde 1975, venceu as eleições gerais de Angola com 51,07%, seguido da UNITA com 44,05% dos votos.

Segundo estes dados, o MPLA com 3.162.801 votos, menos um milhão de boletins escrutinados do que em 2017, quando obteve 4.115.302 votos, elege 124 deputados.

Já a UNITA fica com 90 assentos parlamentares, elegendo deputados em 17 das 18 províncias e obtendo uma vitória histórica em Luanda, a maior província do país, conseguindo até então 2.727.885 votos, enquanto em 2017 obtivera 1.800.860 boletins favoráveis.

No entanto, o líder da UNITA contestou na sexta-feira a vitória do MPLA e pediu uma comissão internacional para comparar as atas eleitorais na posse do partido com as da CNE.

* Notícia atualizada às 08h15