Cofundador do Twitter doa 28% da riqueza pessoal a causas como combate à Covid-19

O cofundador do Twitter Jack Dorsey anunciou que vai doar mil milhões de dólares (920 milhões de euros), 28% da sua riqueza pessoal, para causas solidárias, incluindo a luta contra a pandemia da Covid-19.

Numa mensagem na rede social que ajudou a criar, Dorsey explicou que receberá o dinheiro através das suas ações na empresa de pagamentos online Square (da qual é também diretor executivo).

I"m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl"s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz