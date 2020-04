Como a pandemia é uma janela de oportunidades para a máfia

Cidade de Nápoles, em Itália © EPA

Pelo menos quatro chefes da máfia já deixaram os estabelecimentos prisionais e estão em prisão domiciliária, devido ao risco que representa a infeção pelo novo coronavírus, e há ainda dezenas de líderes destes cartéis de crime na iminência de sair da cadeia (74 dos quais com mais de 70 anos e com problemas de saúde).

Mas esta não é a única oportunidade para os cabecilhas do crime organizado. O jornal The Guardian relata que a pandemia de Covid-19 tem proporcionado um momento de favorecimento da máfia, com experiência em movimentar bens e dinheiro e, sobretudo, em contornar protocolos burocráticos. Nas últimas décadas, os grupos da máfia têm-se dedicado a negócios que se revelaram fulcrais durante o surto do novo coronavírus: serviços de catering, limpeza e desinfeção, lavandarias industriais, transportes, funerárias, e até cadeias de distribuição de comida e serviços de saúde.

Em Itália, as autoridades já fizeram soar os alarmes devido à produção e distribuição de "kits epidémicos" - que incluem máscaras, gel desinfetante e luvas de látex - por parte dos cartéis da máfia. Com a corrida desenfreada a estes produtos, a falta de oferta gerou o descontrolo de preços, e a facilidade de fornecimento de grupos de crime organizado surgiu como uma oportunidade.

A máfia da Calábria (no sudoeste italiano) investe há vários anos em produtos de farmácia e de cuidados de saúde. Em março de 2016, foi revelado que grupos de crime organizado estavam a estabelecer-se como líderes na venda de material médico e de farmácia, sobretudo na Lombardia, a zona onde o surto de Covid-19 mais escalou.

E com as atenções voltadas para a pandemia, operar em silêncio é ainda mais fácil para a máfia. O inimigo coletivo número um passou a ser o novo coronavírus, mas nos últimos os cartéis da máfia tinham provocado a morte de centenas de pessoas, com destaque para o território mexicano. No início de abril, 19 pessoas morreram num tiroteio no estado mexicano de Chihuahua, mas os homicídios nem sequer chegaram aos jornais internacionais.

Também o decréscimo de controlos portuários se oferece como uma abertura para que cartéis de droga possam proliferar à escala global. Momentos antes do confinamento, a venda de narcóticos em cidades como Amesterdão e Nova Iorque apresentou um pico, explicado pelo receio que os consumidores tinham de deixarem de ter acesso às substâncias.

Em Itália, onde os postos tradicionais de tráfico eram o exterior de escolas e parques, foram readaptados os métodos de venda, com a entrega ao domicílio. Mas máfia italiana também está apostar em entregar porta a porta bens essenciais, como pão e leite.

As forças de segurança especializadas em investigar a máfia detetaram ainda que estes grupos têm oferecido empréstimos com taxas de juros inferiores às que os bancos apresentam. É esperado, pela forma como estes grupos operam, que seja solicitada a "gratidão" dos devedores quando a normalidade for retomada, o que pode levar a um aumento de integrantes de atividades criminosas. O método tem paralelo no México, sobretudo na fronteira, onde vivem pessoas idosas e carenciadas.

A próxima fase da pandemia poderá ainda assistir a mais atividade de membros da máfia, já que muitas empresas sentirão a necessidade de injeção de capital, e os empresários serão um alvo fácil para que estes grupos realizem atividades de extorsão.

As capacidades de influenciar as economias não são subestimadas por centros financeiros como Londres, Luxemburgo e Haia. A máfia está a ganhar terreno, com o depósito de dinheiro em paraísos fiscais para que depois possa emergir como a salvadora de várias empresas. Na crise de 2008, estes grupos de crime organizado conseguiram mesmo salvar alguns bancos da falta de liquidez, conforme anunciou a ONU. A presente crise é também uma janela de oportunidades para a máfia, e muitas empresas europeias poderão cair nas teias desta rede.

