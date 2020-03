Espanha regista 812 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

Desde o início da pandemia, Espanha registou um total de 85.195 casos de Covid-19 e 7340 mortes © Jose Jordan/AFP

Espanha registou, nas últimas 24 horas, 812 mortos com o novo coronavírus, uma ligeira redução do número de vítimas num só dia, elevando o balanço total para 7.340, segundo a última atualização das autoridades sanitárias.

Os números do Ministério da Saúde espanhol revelam ainda um aumento de 6.398 no número de infetados, menos do que os 6.549 novos casos anunciados no domingo.

Desde o início da pandemia, o país registou um total de 85.195 casos de Covid-19, dos quais 7.340 morreram e 16.780 tiveram alta e são considerados como curados.

A Espanha é o segundo país no mundo com maior número de mortes, depois da Itália que tem 10.779 vítimas mortais em 97.689 casos registados até domingo.

