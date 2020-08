Discotecas e bares fechados em Espanha. É proibido fumar se não houver distanciamento social

© Ana Escobar/EPA

Por TSF 14 Agosto, 2020 • 12:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro espanhol da Saúde, Salvador Illa, anunciou que passa a ser proibido fumar em locais públicos se não for possível manter dois metros de distanciamento social.

Numa conferência de imprensa, o Governo espanhol decretou ainda o encerramento de discotecas e bares, bem como a proibição de espetáculos, nomeadamente concertos. Quanto aos restantes estabelecimentos, o horário de encerramento passa a ser, no máximo, até à 01h00, não podendo entrar ninguém depois da 00h00.

Salvador Illa explicou que apesar de a vida noturna não ser o maior foco de contágio, muitos dos casos de infeções em bares e discotecas dificultam as informações sobre contactos.

Na conferência, o governante agradeceu aos idosos o "estrito cumprimento das medidas" e alertou os jovens para a necessidade de "cumprir as regras". "Que fique claro: é proibido beber na rua, não se pode beber na rua", reiterou.

Entre as novas medidas está ainda a proibição de ajuntamentos de mais de dez pessoas, com o ministro da Saúde a pedir que os encontros sejam apenas com pessoas próximas.

Notícia em atualização

LEIA AQUI TUDO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS