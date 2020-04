EarthDayEmCasa. Tempos de pandemia podem não ser mais amigos do ambiente

Materiais como luvas e máscaras têm sido largados pelas ruas em várias partes do mundo © AFP

Pela primeira vez em 50 anos, o Dia da Terra, celebrado sempre a 22 de abril, é assinalado com o mundo em casa. Nesta data, os humanos têm habitualmente a oportunidade de celebrar o planeta onde vivem, com os holofotes voltados para as questões ambientais e da sustentabilidade.

Apesar de haver alguns indicadores de melhoria ambiental por causa da pandemia, a verdade é que a Covid-19 trouxe outras formas de poluição, de acordo com Flávia Zurga Silva, da Fundação Oceano Azul. "Nós temos visto alguns comportamentos que não demonstram que estamos a ser mais amigos do ambiente: o caso das luvas e das máscaras pelo chão provam o cuidado que não estamos a ter", destaca a ambientalista.

Flávia Zurga Silva, ouvida pelo jornalista Rui Silva, deixa um alerta. 00:00 00:00

"Correm imagens pelo mundo desse tipo de resíduo nas ruas, nas praias, no oceano, o que é preocupante", lamenta.

Ainda assim, há setores em que a pandemia pode ter tido um papel de desaceleração de hábitos prejudiciais ao ambiente: "Acredito que algumas das pessoas tenham adaptado alguns dos seus comportamentos e atitudes, agora que estão em casa, pelo menos assim espero."

A Fundação Oceano Azul desafiou dezenas de organizações a celebrarem este dia com iniciativas digitais, uma proposta à qual 40 movimentos responderam. A adesão permitiu, conforme refere Flávia Zurga Silva, criar atividades para várias idades, como "concursos de desenhos, para crianças, desafios lançados durante a semana, construção de uma história conjunta sobre o lixo marinho, que afeta os oceanos, uma canção construída conjuntamente sobre a terra".

A responsável da Fundação Oceano Azul deixa desafios aos portugueses em casa. 00:00 00:00

"Temos desafios, como o de partilharem fotografias e partilharem gestos que têm diariamente e que contribuem para a sustentabilidade", exemplifica ainda a representante da Fundação Oceano Azul. Para acompanhar este dia Mundial da Terra basta seguir nas redes sociais a hastag #EarthDayEmCasa.

Também a propósito desta efeméride, Greta Thunberg lançou um vídeo de alerta em que surge uma casa a arder até à sua total destruição, uma imagem evocativa das alterações climáticas na Terra.

O vídeo, publicado pelo Daily Mail , mostra uma família a acordar e a tomar o pequeno-almoço, enquanto a casa é invadida pelas chamas.

Durante o confinamento, as emissões de gases de efeito de estufa sofreram já reduções drásticas, mas a ativista sueca fez saber que não abdicará da luta contra o aquecimento global.

* e Catarina Maldonado Vasconcelos