Espanha com nova subida. Morreram 440 pessoas por Covid-19 nas últimas 24 horas

As últimas 24 horas voltaram a registar um aumento de número de óbitos em Espanha. Morreram 440 pessoas infetadas pelo novo coronavírus de quarta para quinta-feira, pelo que o total de mortos no país se situa agora nos 22.157.

O Ministério espanhol da Saúde refere ainda que há 4635 novos infetados, um número que também constitui um aumento face ao registado no dia anterior. Até ao momento, 213.024 pessoas já contraíram a doença no país vizinho.

Os casos de cura em Espanha chegam à métrica de 89.250.

A região com mais casos positivos de Covid-19 é a de Madrid, com 60.487 infetados e 7684 mortos, seguida pela da Catalunha (44.892 e 4343), a de Castela-Mancha (17.557 e 2188), a de Castela e Leão (17.402 e 1582) e a do País Basco (13.436 e 1167).

O Parlamento espanhol aprovou na quarta-feira o prolongamento do Estado de Emergência por mais duas semanas, até 9 de maio. O país está sob este regime desde 15 de março.

