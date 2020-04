"Espírito de solidariedade." Alemanha faz contribuições mais elevadas no orçamento da UE

© Filip Singer/EPA

A chanceler alemã, Angela Merkel, disse esta quinta-feira que o governo da Alemanha está disposto a aumentar, de forma temporária, o orçamento europeu para ajudar os parceiros mais afetados pela pandemia de covid-19.

"A Alemanha está disposta, no espírito de solidariedade e de forma temporária, a fazer contribuições claramente mais elevadas no quadro do orçamento comunitário" para ajudar os parceiros mais atingidos pela pandemia, disse Merkel no Bundestag (Câmara Baixa do Parlamento alemão).

Merkel reiterou que emitir dívida europeia - como "coronabonds" - implicaria reformar os tratados comunitários que exigem a ratificação pelos parlamentos nacionais, uma opção que poderia demorar a tornar-se prática e numa altura em que a crise requer ajudas financeiras urgentes.

Por isso, Angela Merkel defendeu "instrumentos rápidos".

