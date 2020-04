EUA atingem recorde diário com 884 mortos e 25.200 casos de Covid-19

Mais de 4.475 pessoas morreram nos EUA devido à Covid-19 desde o início da pandemia © Spencer Platt via AFP

Os Estados Unidos da América (EUA) registaram, esta quarta-feira, um novo recorde diário de 884 mortes e de 25.200 pessoas infetadas, de acordo com uma contagem efetuada pela Universidade Johns Hopkins. Esta forte aceleração eleva para 4.475 o número total de mortes desde o início da pandemia no país.

Os Estados Unidos são, de longe, o país do mundo com o maior número de casos registados (213.372), ainda de acordo com a universidade, que atualiza continuamente os dados.

O número recorde de mortes em 24 horas foi observado a 27 de março na Itália (969 mortes).

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 905 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 46 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 176.500 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 490 mil infetados e cerca de 33.000 mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos.

