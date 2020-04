EUA com 2569 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

População sai à rua de máscara em Nova Iorque © Peter Foley/EPA

Por Lusa 16 Abril, 2020 • 08:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os Estados Unidos da América (EUA) registaram 2569 mortos nas últimas 24 horas devido à Covid-19, no balanço diário mais elevado contabilizado até agora por um país, indicou a Universidade Johns Hopkins.

Este número, obtido entre as 20h30 de quarta-feira (1h30 de quinta-feira em Lisboa) e a mesma hora do dia anterior, eleva para 28326 o número total de vítimas mortais no país devido à Covid-19, de acordo com os dados da universidade.

Na terça-feira, os Estados Unidos tinham registado 2.228 óbitos causados pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).

Os Estados Unidos identificaram ainda mais de 637 mil contágios.

"A batalha continua, mas os dados sugerem que passámos o pico de novos casos", declarou o Presidente norte-americano, na conferência de imprensa diária.

Donald Trump prometeu apresentar esta quinta-feira pormenores para a "reabertura da economia" no país, que, em três semanas, registou 17 milhões de novos desempregados.

"Vamos reabrir estados, alguns muito mais cedo que outros. Alguns estados poderão reabrir antes de 1 de maio", garantiu.

A pandemia de Covid-19, causada pelo novo coronavírus detetado em dezembro passado na China, já causou mais de 133 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 436 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 599 pessoas das 18.091 registadas como infetadas.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa quatro mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19