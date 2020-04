FMI começa a disparar canhão de dinheiro anti-Covid

Dados enviados pelo FMI à TSF mostram que são já mais de 90 os países que pediram ajuda © DR

O Fundo Monetário Internacional (FMI) já aprovou os primeiros programas de assistência financeira para fazer face às consequências económicas da pandemia do novo coronavírus. Estas quatro injeções totalizam cerca de 350 milhões de dólares.

Não há pedidos de países da União Europeia (o que é de esperar, dado que Bruxelas terá o seu próprio mecanismo de ajuda, que no entanto ainda está pode decidir), mas em entrevista à Bloomberg , o diretor do FMI para a Europa diz que no velho continente o FMI vai focar-se em "países menores da Europa Central e Oriental, fora da União Europeia".

Dados enviados pelo FMI à TSF mostram que são já mais de 90 os países que pediram ajuda ao Fundo desde que a instituição anunciou, em meados de março, que iria disponibilizar um pacote financeiro de um bilião de dólares para combater os efeitos da crise na economia global.

