Há dois governadores brasileiros com Covid-19

Jair Bolsonaro, Presidente do Brasil, tem desvalorizado a gravidade da pandemia © AFP

Por Margarida Serra 15 Abril, 2020 • 11:11

No Rio, Wilson Witsel fez o anúncio através das redes sociais.

O governador de 52 anos diz que não se sentiu bem nos últimos dias, porque tem febre e dores de garganta. Na terça-feira, o resultado do teste deu positivo.

Witsel garantiu que vai continuar a trabalhar na residência oficial respeitando as restrições e os conselhos médicos. O governador pediu aos brasileiros para se manterem em casa porque este vírus se propaga muito rapidamente, não escolhe quem ataca e todos podem ser afetados.

Para além do governador, no Rio de Janeiro, também o secretário estadual da Defesa Civil e comandante geral do corpo dos bombeiros está infetado.

Noutro ponto do Brasil, o governador do estado do Pará teve um teste positivo. Helder Barbalho não tem qualquer sintoma mas decidiu fazer o teste depois de o secretário de Saúde ter sido infetado.

